- Maccabi Tel Aviv, viitoarea adversara a FCSB-ului din turul doi preliminar al Ligii Campionilor, a anunțat stadionul pe care va avea loc meciul de pe teren propriu. Așa cum a dezvaluit GSP.ro pe 20 iunie, duelul va avea loc la Budapesta. Partida va avea loc la 31 iulie, pe Bozsik Arena din Budapesta.…

- FCSB nu a pornit bine in noul sezon din Superliga. Un egal pe teren propriu cu U Cluj, scor 1-1, (goluri Musi și respectiv Nistor din penalty, ambele dupa pauza) nu e ceea voia patronul Gigi Becali. Ciudat, dar in ultimele cinci confruntari directe cu studenții de pe Someș in dreptul FCSB la victorii…

- Raul Rusescu a schițat „11”-le FCSB pentru jocul cu U Cluj din prima etapa # Triplul campion al Romaniei anticipeaza 7 schimbari in formula de start fața de meciul cu Virtus, 7-1 in turul I preliminar Champions League. Invitat, azi, la GSP Live, Rusescu a spus ca se așteapta ca FCSB sa foloseasca in…

- Daca trece de Virtus in primul tur preliminar din Champions League, FCSB, campioana in exercițiu a Romaniei, o va infrunta pe Maccabi Tel Aviv in turul II. FCSB a avut șansa la tragerea la sorți pentru primul tur și a picat cu Virtus, campioana din San Marino. Azi, roș-albaștrii nu au intalnit cel mai…

- Prezent la antrenamentul „Generației de Aur”, inainte de meciul de retragere, Ionuț Lupescu a vorbit despre partida de sambata, de pe Arena Naționala, dar și despre Razvan Lucescu, campion in Grecia cu PAOK. Lucescu Jr. a cucerit al doilea titlu cu PAOK, al patrulea din istoria clubului. A fost sarbatoare…

- Neil Lennon (52 de ani) este noul antrenor al Rapidului. Prezentat oficial azi, de numele nord-irlandezului se leaga unul dintre cele mai stranii meciuri din UEFA Champions League, Celtic - Barcelona 2-1. Noul tehncian din Giulești are 75 de meciuri in cupele europene (Champions League și Europa League).…

- FCSB e pregatita de o adevarata sarbatoare la meciul cu CFR Cluj, de pe teren propriu, din etapa #9 a play-off-ului Superligii. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a anunțat faptul ca noua campioana a Romaniei nu va menaja titularii pentru acest duel. FCSB - CFR Cluj are loc sambata,…

- PSG și Borussia Drotmund se intalnesc azi, de la ora 22:00, in returul semifinalelor UEFA Champions League. Meciul de pe „Parc des Princes” incepe la 22:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSport. In tur, Borussia s-a impus, scor 1-0In cealalta semifinala se…