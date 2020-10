Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a doua jumatate a anului 2020 marcheaza indeplinirea obiectivului strategic de expansiune pentru Sphera Franchise Group, odata cu deschiderea restaurantului de tip food court, KFC AFI Palace Brașov. Anul acesta, rețeaua KFC s-a dezvoltat cu 4 noi restaurante la nivel local: Baia Mare Value Center,…

- In perioada 14-18 octombrie 2020 va avea loc la Brașov, cea de-a VIII-a ediție a festivalului competițional Dracula Film Festival. Filme horror, SF, supranaturale, thriller sau fantasy vor fi proiectate la Centrul Cultural Reduta, Cinema One și Magnolia Brașov. In premiera mondiala la Dracula Film Festival…

- Astfel, Republica Moldova a ajuns la o rata de pozitivare de aproape 30-. In comparatie, in Romania rata de pozitivare este de aproximativ 10-. Conform Ministerului Sanatatii de la Chisinau, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 12 cazuri venite din afara tarii (Ucraina, Turcia, Italia, Germania, Rusia,…

- Marile puteri incearca sa atraga tarile mai mici, cum este Republica Moldova, in lupta lor geopolitica, afirma presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, intr-un interviu acordat AGERPRES. Liderul de la Chisinau, care candideaza din nou la alegerile prezidentiale din 1 noiembrie, vorbeste despre…

- CHIȘINAU, 30 sept – Sputnik. Ministerul Afacerilor Interne de la Chișinau era informat despre faptul ca fostul lider democrat Vlad Plahotniuc se afla in Turcia. Potrivit ofițerului de presa al MAI, Alina Zbanca, Plahotniuc ar fi parasit de mai mult timp Statele Unite ale Americii și a traversat frontiera…

- Azi sarbatorim ZiuaLimbii Romane. Pentru a atrage atentia asupra importantei pastrarii calitatii limbii romane si pentru a-i sprijini pe romanii din afara granitelor sa-si pastreze cultura si identitatea nationala, ziua de 31 august a fost proclamata, prin legea 53/2013, drept Ziua Limbii Romane. Propunerea…

- Republica Moldova a publicat ghidurile cu masuri sanitare pentru începutul anului școlar 2020-2021, potrivit Ministerului Educației de la Chișinau. Documentele sunt elaborate de cele doupa ministere, al Educației și al Sanatații, împreuna cu Organizația Mondiala a Sanatații și UNFPA…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, a avut o intrevedere cu Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionița. Subiectul discuției a vizat evoluția relațiilor comercial-economice dintre cele doua state. {{457608}}„Romania a fost intotdeauna un partener de incredere pentru…