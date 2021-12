Stiri pe aceeasi tema

- Banca avea in noiembrie rezerve nete in valoare de 25 de miliarde de dolari, in scadere de la 28 de miliarde in octombrie. Dar aceasta suma include si operatiunile swap de 48 de miliarde de dolari intre bancile locale, iar excluzand aceste operatiuni rezervele au fost in teritoriu negativ. Aceste vanzari…

- Moneda naționala din Turcia incearca sa iși revina dupa prabușirea la minime istorice marți, insa furia cetațenilor crește, potrivit cotidianului elen To Vima. O scadere cu 43 la suta de la inceputul acestui an a valorii lirei in raport cu dolarul a dus la o reducere dramatica a puterii de cumparare.…

- Președintele SUA Joe Biden ii va transfera temporar prerogativele prezidențiale vicepreședintelui SUA, Kamala Harris. Motivul: Joe Biden se va afla sub anestezie pentru o colonoscopie de rutina, a declarat reporterilor Jen Psaki, secretarul de presa al Casei Albe, noteaza CNN .

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a decis sa-i expulzeze pe ambasadorii a 10 țari occidentale dupa un apel in favoarea eliberarii opozantului Osman Kavala lansat de aceste state. Șapte dintre ambasadori reprezinta aliații NATO ai Turciei și expulzarile, daca ar fi efectuate, ar deschide cea mai…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat sambata ca ambasadorii a 10 tari acreditati la Ankara, printre care se numara si ambasadorii american, francez si german, vor fi declarati persona non grata, dupa ce acestia au lansat un apel pentru eliberarea opozantului Osman Kavala, transmite AFP,…

- Comisia Europeana a afirmat marti ca intentia Turciei de a se alatura blocului comunitar „a ajuns intr-un blocaj”. Comisia Europeana a lansat cel mai critic raport anual al institutiei de cand Ankara a inceput discutiile pentru aderare in urma cu 16 ani, transmite Reuters. Comisia Europeana a declarat…

- Doi barbați din Siria au fost gasiți de politistii de frontiera giurgiuveni, ascunși in saci de plastic, printre rolele textile transportate de un șofer turc. Cei doi, dar și șoferul și camionulau fost preluați de catre autoritațile de frontiera bulgare in vederea continuarii cercetarilor. Poliția de…

- Costica Buceschi o pregatește pe campioana Turciei, Kastamonu. La inceputul saptamanii a caștigat și primul trofeu, Supercupa. Duminica va debuta in Liga Campionilor Costica Buceschi (51 de ani) a inceput de o luna prima sa experiența de antrenor in afara țarii. Dupa ce in Romania a caștigat titlul…