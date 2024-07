Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi dezvaluiri dupa moartea lui Andrei Versace. Cadavrul a fost gasit de unul dintre paznicii complexului rezidențial unde locuia Andrei, care a sunat la 112 dupa ce a simțit un miros neobișnuit. Trupul a fost transportat la INML, unde se așteapta rezultatele autopsiei.Noi detalii despre moartea…

- Moartea lui Andrei Versace a picat ca un trasnet in lumea mondena. Corpul celui care se autointitula „Regele fițelor” a fost gasit de criminaliști intr-un apartament din sectorul 1, in urma unei sesizari facute de agentul de securitate al complexului rezidențial. Spynews a obținut detalii tulburatoare…

- Informația potrivit careia Andrei Versace a murit a șocat lumea mondena. Controversatul influencer a fost gasit fara suflare in propriul apartament pe care il deținea intr-un complex din cartierul bogaților. Cum s-a afișat tanarul in ultima imagine pe care a facut-o publica pe rețelele de socializare…

- O performanța greu de egalat pentru o asociație caritabila, bazata pe empatie, prietenie, susținere, ințelegere, munca susținuta și dorința expresa de a ajuta și de a face bine semenilor aflați in mari nevoi! Asociația caritabila „Marius și prietenii” anunța finalizarea casei nr. 14 in comuna Cornațelu,…

- Au aparut informații explozive in cazul Anicai, romanca moarta in Italia! Daca se confirma, intreg cursul anchetei ar putea sa se schimbe! Iata ce s-a intamplat in ultimele clipe de viața ale Anicai, in timp ce a stat in compania italianului Franco Battagia!

- Tragedie in Bihor, pe DN 1! Patru persoane au avut parte de un sfarșit dramatic dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat pe contrasens si s-a izbit de un camion. Tinerii cu varste cuprinse intre 15 și 39 de ani ii pregateau uneia dintre victime o petrecere surpriza.

- Un tanar, in varsta de 24 de ani, a condus un autoturism pe DN 58 A dinspre Reșița inspre municipiul Lugoj, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, rasturnandu-se in afara parții carosabile. In urma evenimentului rutier a rezultat decesul unui barbat, in varsta de…

- In dimineața zilei de sambata, 11 mai 2024 a avut loc un accident cumplit intre stațiile Voila și Fagaraș. Un tren de persoane a spulberat o mașina care a ajuns pe linia de tren fara sa se asigure. In urma loviturii puternice, o persoana și-a pierdut viața, iar mai mulți pasageri aflați in autovehicul…