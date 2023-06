Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul meteorologic El Nino, asociat de obicei cu cresterea temperaturilor la nivel global, a inceput oficial si este de asteptat sa se "intensifice treptat" in lunile urmatoare, a anuntat joi Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica din SUA (NOAA), relateaza AFP. El Nino este un fenomen caracterizat…

- Cotatia cafelei robusta a atins vineri un nivel record, cumparatorii din intreaga lume urmand sa plateasca mai mult pentru o ceasca de cafea, care in mod normal este mai ieftina decat soiul arabica, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica din SUA (NOAA)…

- Cotatia titeiului Brent a scazut cu 74 de centi, sau cu 1%, la 76,27 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 59 de centi, sau cu 0,8%, 72,59 dolari pe baril. ”Am vazut o cerere mai slaba decat era de asteptat in China… care se adauga la faptul ca temerile…

- Cotatiile futures la zahar alb au urcat marti chiar si cu 4,3% la bursa de la Londra, atingand cel mai ridicat nivel de dupa 2011, in contextul unor exporturi limitate din India, unul dintre cei mai mari furnizori mondiali, dar si din alte tari, precum Pakistan si Thailanda, transmite Bloomberg.In…