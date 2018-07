Stiri pe aceeasi tema

- In conditiile in care steagul UE flutura in berna in Estul Europei, cu tari precum Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia decise sa ridice o noua Cortina de Fier in interiorul Uniunii Europene, Bruxellesul...

- Proiectul de buget prezentat de Comisia Europeana a starnit deja nemultumiri in randul catorva state europene, care ar urma sa primeasca mai putini bani pentru urmatorul exercitiu financiar. Romania, spre deosebire de alte tari, face nota discordanta. Romania are alocate, in proiectul de buget european…

- Romania va fi reprezentata la receptia din aceasta seara de la Ierusalim organizata cu ocazia inaugurarii ambasadei Statelor Unite. Haaretz precizeaza ca Romania si Austria sunt percepute ca fiind "prietenoase" fata de politica Guvernului Benjamin Netanyahu. Initial, Bulgaria a anuntat si…

- Comisia Europeana a propus un buget in care sunt alocate fonduri pentru sprijinirea celor 6 țari europene care și-au propus in calendar adoptarea monedei unice: Romania, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Polonia și Suedia. Astfel, ”Programul de sprijin pentru reforme al Uniunii Europene” va beneficia de un…

- Comisia Europeana a recunoscut recent ca giganții alimentari folosesc “standarde duble” in privința calitații poduselor pe care le vand in țarile UE. Bulgaria a cerut Uniunii Europene eliminarea "standardelor duble" folosite de companiile alimentare care vând produse de o calitate…

- Boyko Borissov, prim-ministrul Bulgariei, a cerut, luni Blocului comunitar sa elimine standardele duble utilizate de anumite companii care vand produse de calitate inferioara in Europa de Est sub aceleasi branduri si ambalaje utilizate pe pietele occidentale, informeaza site-ul agentiei Reuters.…

- Grupul Lagardere anunța vanzarea operațiunilor radio din Romania, Cehia, Polonia și Slovacia catre Czech Media Invest. Brandurile romanești vandute inseamna posturile de radio Europa FM,...

- In perioada 17-19 aprilie a.c., Senatul Romaniei gazduiește Primul Summit Parlamentar al Formatului București (B9), eveniment organizat la inițiativa comuna a domnului Calin Popescu-Tariceanu, președintele Senatului Romaniei, și a domnului Stanislaw Karczewski, mareșalul Senatului Republicii Polone.La…