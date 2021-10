El îl ține premier pe Cîțu, pentru 2,5 miliarde euro! Atat de jalnic a ajuns ”masculul alfa” al politicii romanești, incat acesta trebuie sa incaseze el toate oalele sparte de Florin Cițu. Cel mai blamat premier din istoria post-decembrista și de care șeful statului s-ar fi debarasat fara nici cea mai mica remușcare, pentru a nu deconta chiar el rezultatele tot mai gravelor crize care […] The post El il ține premier pe Cițu, pentru 2,5 miliarde euro! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

