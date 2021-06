Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu a parasit echipa nationala Under 21 si a preluat conducerea tehnica a nou-promovatei in prima liga FC U Craiova. "Adrian Mutu este noul antrenor al Fotbal Club Universitatea 1948! a semnat un contract pe 2 ani cu Stiinta!", a anuntat gruparea patronata de Adrian Mititelu, pe Facebook.…

- Bucuresti, 29 apr /Agerpres/ - Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, joi, ca isi doreste ca Adrian Mutu, al carui contract a expirat, sa continue in functia de selectioner al nationalei de tineret a Romaniei, dar a precizat ca acesta simte nevoia de a antrena o echipa…

- Antrenorul Naționalei de Tineret a Romaniei, Adrian Mutu, a ținut jucatorilor sai un discurs care de azi dimineața face inconjurul internetului. Naționala U21 nu s-a calificat la Campionatul European, dar nu a suferit nicio infrangere. Adrian Mutu le-a mulțumit jucatorilor sai și le-a spus ca este mandru…

- Florin Bratu (41 de ani), fost antrenor la Dinamo și la naționala U19, a tras concluziile dupa parcursul Romaniei U21 la Campionatul European de Tineret. Aflat in studioul GSP Live, acolo unde a analizat confruntarea selecționatei lui Adi Mutu cu Germania, 0-0, Bratu a vorbit despre viitorul generației…

- Germania U21 - Romania U21 se joaca azi, de la 19:00, in ultima partida din cadrul grupelor Campionatului European de Tineret din 2021. Naționala pregatita de Adrian Mutu are nevoie de victorie pentru a obține biletele pentru calificarea in fazele superioare, dar „tricolorii” pot merge mai departe și…

- Echipa naționala de tineret a Romaniei a invins Ungaria, scor 2-1, in a doua etapa de la Campionatul European U21, iar cel mai bun jucator de pe teren a fost Alexandru Mațan, care a restabilit egalitatea pe tabela cu o execuție splendida. Echipamentul complet albastru le-a purtat noroc jucatorilor pregatiți…

- Adrian Rus (25 de ani) e de aproape doi ani in Ungaria. Cunoaște cațiva dintre jucatorii maghiarilor, crede ca echipa naționala de tineret are un avantaj și mizeaza pe selecționata lui Adrian Mutu, pe care o vede capabila sa atinga performanța din 2019, poate chiar sa o depașeasca. ...

- Echipa naționala de tineret a Romaniei a inceput cu o remiza parcursul la Campionatul European care are loc in Ungaria și Slovenia. Discipolii lui Adrian Mutu au incheiat la egalitate meciul cu Olanda, scor 1-1.