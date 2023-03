Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul din strada, de zilele trecute, din Constanța, s-a lasat cu o reținere. „Bombardierul din Constanța, reținut!” – a anunțat, vineri seara, Sindicatul Europol. Barbatul de 32 de ani din Constanța, care a oprit la intamplare o mașina in trafic pentru a se da mare in fața iubitei sale și a nimerit…

- Un șofer agresiv din Constanța care avea permisul suspendat și nu a acordat prioritate unui pieton risca mai mulți ani de inchisoare. El a fost prins de Poliție doar printr-o urmarire in trafic.

- La data de 18 spre 19 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii infractiunilor contra patrimoniului detinatorilor de valori si a verificarii modului in care prestatorii de servicii de paza si protectie, monitorizare…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politisti Potrivit IPJ Constanta, la data de 1 februarie a.c., in jurul orei 17.20, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 46 de ani, care a condus un autoturism pe DN 39, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.In…

- Urmare a cercetarilor intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, politisti din cadrul Serviciului Rutier au retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 29 de ani, banuit de comiterea faptei.Potrivit IPJ Constanta, acesta a fost introdus…

- Imaginile cu o camila care lua pranzul, ziua in amiaza mare, in Cluj-Napoca, au devenit virale pe TikTok. Un sofer a filmat momentul in care mamiferul manca, in timp ce statea in zapada. Zeci de mii de like-uri a strans videoclipul postat de un sofer. S-a dovedit ca mamiferul face parte, de ani buni,…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politisti La data de 10 ianuarie a.c., in jurul orei 14.20, politisti din cadrul Sectiei 9 Rurala Topraisar au identificat un barbat, de 41 de ani, care a condus un autoturism pe DN 38, in localitatea Topraisar, avand expirate placutele cu numere de inmatriculare,…

- Parada din Ajun a „mascaților” din localitatea Berzunți, din județul Bacau, a fost transformata intr-o parodie dupa razboiul din Ucraina. Tractoarele au fost transformate in tancuri, cu „bombe atomice” pe ele, iar „Plugușorul” este un dialog intre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Potrivit imaginilor…