El este ucraineanul care câștigă medalii pentru România! In luna aprilie implinește 18 ani, e ucrainean și are visuri marețe in box! Vrea sa ajunga campion olimpic, iar dupa, sa treaca, la profesioniști, unde vrea sa devina campion mondial! Iura Cureleac s-a apucat de box in clasa a opta fara sa aiba susținerea parinților care ii cereau sa invețe, nu sa mearga la sport. La varsta de 13 ani, datorita staturii sale impozante, un profesor de box a pus ochii pe el. „M-a vazut mai mare și m-a intrebat daca nu vreau sa vin la sala. Mi-a placut ideea și am zis sa incerc. Am vorbit cu parinții și nu au vrut sa ma lase. Imi spuneau ca nu e de mine și ca trebuie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

