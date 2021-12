Bancul zilei: Anunt la mica publicitate

Anunt la mica publicitate:ldquo;Vand Enciclopedia Britannica, 50 de volume, calitate exceptionala, legate in piele de Cordoba, stare perfecta.Pret 1000 de dolari sau care da mai mult. Nu mai am nevoie de ea.M am insurat saptamana trecuta, iar nevasta mea le stie pe toate." ... [citeste mai departe]