Stiri pe aceeasi tema

- La Mangalia, un barbat din Buzau, in varsta de 32 de ani, a murit inecat dupa ce a intrat in apa sa salveze o femeie in pericol. Victima este Dan Sebastian D., din Joseni, comuna Berca. Tanarul era casatorit și avea doi copii. Lucra ca asistent medical la Spitalul Ojasca. Dupa ce au zarit femeia care…

- O femeie din Buzau a ramas blocata in masina, luni, din cauza ploii torentiale care a inundat soseaua si a ajuns pana la portiera, pompierii intervenind pentru salvarea ei, dar si pentru a scoate apa din mai multe gospodarii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un baiat de 9 ani s-a inecat in Jiu. Fratele acestuia, in varsta de 14 ani a incercat sa il salveze, insa a fost și el luat de ape. E posibil ca si un al treilea copil sa se fi inecat, dar informatia nu e inca oficial confirmata. Cei trei au fost vazuti sambata seara la scaldat pe malul Jiului, apoi…

- Tragedie cumplita intr-o localitate din Vaslui. Doi copii si-au pierdut viata, dupa ce au fost gasiti intr-un iaz artificial. Cei doi copii de 11 ani fusesera dati disparuti de cateva ore, familiile nemaistiind nimic despre ei.