- Accidentul a avut loc aseara in jurul orei 22.00, transmite ISU Mureș. Autotrenul a parasit partea carosabila și a acroșat doua case de locuit, iar in urma impactului șoferul acestuia a ramas incarcerat și au fost afectate conducta de gaze naturale și electricitatea. Pompierii militari au intervenit…

- Un șofer de TIR din Bistrița-Nasaud a fost grav ranit aseara, dupa ce a pierdut controlul autotrenului și a intrat in doua case. Accidentul s-a produs in localitatea mureșeana Goreni. Șoferul a ramas incarcerat intre fiarele autocabinei. Potrivit Infotrafic 24, accidentul a avut loc aseara, in jurul…

- Un biciclist și-a pierdut viața joi seara dupa ce a fost lovit de o mașina. Accidentul a avut loc puțin dupa ora 20.00, in Milișauți. Un șofer in varsta de 26 de ani care conducea o autoutilitara marca Ford și care circula dinspre Radauți spre Suceava a acroșat un biciclist care circula in ...

- Jean Paler trece printr-o perioada grea din viața lui, asta dupa ce se confrunta cu probleme grave de sanatate și marturisește ca și pensia pe care o primește lunar este extrem de mica și nu ii ajunge nici macar sa-și cumpere tratamentul ce este foarte costisitor. De altfel, actorul se confrunta singur…

- Mama lui Raul, tanarul care a fost ranit grav in accidentul din Baia Mare, e devastata de durere dupa ce fiul sau va ramane fara un picior. Baiatul ii spune de pe patul de spital ca nu trebuie ca șoferul criminal sa fie iertat pentru cele intamplate

- In imagini se vede cum masina a derapat si a intrat cu viteza in statia de autobuz. Cei doi tineri nu au mai avut nicio sansa sa se salveze. Tanarului ranit i se va amputa, astazi, un picior la Spitalul din Cluj Napoca. Sotia lui, insa, a murit la spital. Intre timp, judecatorii au decis ca soferul…

- Denisa, tanara spulberata in stația de autobuz, la Baia Mare, a murit in noaptea de luni spre marți, la spital. Femeia iși pierduse un picior in urma impactului devastator. Soțul ei, care se afla chiar langa ea la momentul tragediei, a suferit mai multe traumatisme si a fost transferat la o clinica…