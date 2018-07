Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și-a dat foc la intrarea unui parc din Buzau, dupa ce s-a stropit cu spirt. Tanarul de 21 de ani s-a ales cu arsuri pe 70 la suta din suprafața corpului. Din cauza arsurilor grave, medicii au decis ca barbatul sa fie transferat la Spitalul de Chirurgie Reparatorie și Arsuri din București,…

- „Reporter Buzoian” a aflat identitatea tanarului care, din motive ramase necunoscute, și-a dat foc in fața Parcului Crang din municipiul Buzau, provocandu-și arsuri pe 70% din suprafața corpului. El se zbate acum intre viața și moarte la un spital din București, medicii fiind rezervați in privința șanselor…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 31.371 locuri de munca, in data de 28 iunie 2018. (Console si accesorii gaming) Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare…

- Rareș Bogdan, cunoscutul prezentator al emisiunii ”Jocuri de putere”, a facut o dezvaluire uluitoare, pe pagina sa de Facebook. Acesta spune ca soția și copilul lui au fost atacați in București. (Console si accesorii gaming) Totul s-ar fi intamplat in momentul in care aceștia urcau in mașina. ”Incercare…

- In evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 29.085 locuri de munca, in 26 iunie 2018, potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante. (Console si accesorii gaming) Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet:…

- Emoții pentru Gbariela Szabo! Mama ei a fost internata de urgența, pe fondul unor probleme la stomac. Femeia a fost internata la spitalul Municipal din București și se afla sub atenta supraveghere a medicilor. Surse din clinica spun ca mama fostei sportivei a fost supusa la cateva investigatii gastro-intestinale,…

- Batranul batut de doi tineri, Dumitru Neculai, va fi dus la Institutul de Medicina Legala din Bucuresti, pentru a fi supus unei noi expertize. Dorința anchetatorilor este sa afle daca pot schimba incadrarea faptei de la loviri si alte violente la tentativa de omor. Victima a primit in 38 de secunde,…