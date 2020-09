Stiri pe aceeasi tema

- Mohamed Atwi a fost lovit in cap de un glont ratacit pe data de 21 august, in timp ce participa la funeraliile unui prieten care murise in explozia din portul Beirut. Potrivit traditiei, atunci s-au tras mai multe focuri de arma in aer, iar un glont ratacit l-a nimerit chiar pe el. Jucator…

- Premierul Ludovic Orban a fost prezent, marti, in judetul Teleorman, unde a vizitat, printre altele, si portul dunarean din Turnu Magurele. „Locuitorii din Teleorman nu sunt vinovati ca au avut ca reprezentanti pe scena poltica oameni de calitate slaba. Sloganul nostru este ‘Si in Teleorman se poate’,…

- Sfarșit cumplit pentru o tanara de doar 21 de ani din Satu Mare! Fata nu a mai avut nicio șansa de supraviețuire, dupa ce a cazut de la etajul 11 al unei cladiri. Familia, ingenuncheata de durere!

- Tragedie in familia unei mari creatoare de moda! Ingrid Vlasov, internata, din cauza COVID-19. Mama sa a murit in urma cu cateva zile, tatal si fiica sunt spitalizati si ei. Tragedie in familia Vlasov din cauza COVID-19 In urma cu doar cateva zile, Ingrid Vlasov a anuntat ca mama sa, Viviana Vlasov,…

- Inca un deces in familia lui Emi Pian. La puțin timp dupa moartea șefului clanului Duduienilor, o noua lovitura grea a dat peste familia acestuia. Tragedie mare in familia lui Emi Pian. Inca un Duduianu a murit. Este vorba de varul lui Emi Pian Lovitura dupa lovitura primește familia lui Emi Pian. Dupa…

- IPJ Salaj a anuntat, duminica seara, ca un politist din Zalau a murit dupa ce s-a rasturnat cu un ATV. Citeste si: Un politist s-a facut de ras in cel mai important moment al carierei. A scapat pistolul pe jos, in fata lui Marcel Vela VIDEO "Politistul, aflat in timpul liber, se deplasa cu…

- Shen Li a devenit reprezentantul vechii generații de profesioniști TV din țara asiatica. O cunoscuta prezentatoare TV, diagnosticata cu Covid-19. A facut anuntul pe Instagram In 1957, cu un an inaintea primei apariții a camerei, a lucrat ca prezentator radio la Administrația Centrala…

- Deși cele mai multe victime ale coronavirusului sunt persoane varstnice, cu imunitatea slabita sau cu boli grave, sunt și pacienți care pierd lupta cu temutul virus deși sunt sanatoși tun. Un barbat de 55 de ani este ultimul buzoian de pe lista lunga și dureroasa a morților provocate de coronavirus.…