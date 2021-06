Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 de ani a murit, duminica, dupa ce masina sa a cazut intr-o rapa de 150 de metri, intr-o localitate din județul Cluj. Alți doi tineri au ajuns la spital. Intervenția pompierilor a avut loc pe ploaie torențiala, fiind nevoiți sa urc 500 de metri pe o panta extrem de abrupta. Pompierii…

- Autoritațile au trebuit sa urce o panta abrupta, de 500 de metri, pentru a ajunge la locul accidentului, iar intervenția a vut loc in timpul nopții, in condiții meteo nefavorabile. Mașina a fost gasita infașurata intr-un cablu de energie electrica. Potrivit dejeanul.ro, in mașina se aflau trei persoane,…

- Mai multi tineri au petrecut, sambata seara, la ziua de nastere a unui clujean, la o cabana din localitatea Muntele Rece. La un moment dat, sarbatoritul a vrut sa isi plimbe doi prieteni cu masina de teren pe un camp din apropierea cabanei. Atunci s-a petrecut tragedia. Mașina s-a rasturnat, rostogolindu-se…

- S-a dat alarma prin 112 duminica dimineața, dupa ce o mașina cu tineri s-a rasturnat pe un drum de padure, in localitatea Muntele Rece din comuna Maguri-Racatau, din județul Cluj. Apelul anunța ca un autoturism s-a rasturnat pe o panta foarte abrupta, de la aproximativ 150 de metri. A intervenit o autospeciala…

- S-a dat alarma prin 112 duminica dimineața, dupa ce o mașina cu tineri s-a rasturnat pe un drum de padure, in localitatea Muntele Rece din comuna Maguri-Racatau, din județul Cluj. Apelul anunța ca un autoturism s-a rasturnat pe o panta foarte abrupta, de la aproximativ 150 de metri. A intervenit o autospeciala…

- Un minor de 17 ani a murit langa Arieșeni, dupa ce a facut stop cardio-respirator, iar elicopterul SMURD trimis sa il salveze copilul a aterizat in alta localitate.Incidentul s-a petrecut la Arieseni, de unde e baiatul, dar salvatorii SMURD au aterizat la Baita, in Bihor, potrivit vicepremarului care…

- Un copil de 3 ani operat pe creier la Clinica de Neurochirurgie a luat virusul COVID și a murit. Parinții spun ca fiul lor a murit cu zile. Cronologia- 3 martie merg cu el la pediatrie 2 - probleme de reflux, acolo au aflat de tumora- 16 martie - transferat la neurochirugie- 17 martie - operat, dus…

- O femeie din Cluj a murit noaptea trecuta din cauza unui incendiu ce a izbucnit noaptea trecuta la o cabana din Valcele.„Trei autospeciale pentru stins incendii au fost alertate in aceasta noapte, in jurul orei 2.20, despre faptul ca conducatorii auto care circulau pe nodul rutier de urcare pe centura…