- Soldatul ucrainean de pe Insula Șerpilor, care a rostit celebrul indemn „Nava ruseasca, du-te dracu!” (Russian warship, go fuck yourself), a fost decorat pentru serviciile sale, au anunțat autoritațile locale din orașul sau, potrivit The Guardian. Soldatul, care inițial fuserse declarat mort alaturi…

- Prizonierii de razboi din Insula Șerpilor au fost eliberați in urma unui schimb facut intre Ucraina și Rusia. „Joi, din ordinul președintelui Zelenski, a avut loc primul schimb de prizonieri de razboi. Zece militari ai noștri au fost eliberați in schimbul a 10 ocupanți capturați”, a postat pe Telegram…

- Speriati, obositi si infrigurati. Asa ajung in vama Siret refugiatii ucraineni care fug de razboi, din orasele bombardate de rusi. Copiii ii impresioneaza cel mai mult pe voluntari, care incerca sa le alunge plansul.

- Soldații lui Vladimir Putin s-au predat ucrainenilor și vor sa plece acasa. Tinerii renunța la razboi și regreta ca au fost obligați de președintele rus sa omoare oameni nevinovați. Unul dintre ei a fost salvat de medicii din Ucraina, dupa ce a fost lovit in zona capului.

- Cotidianul britanic The Guardian anunta ca sunt sanse ca soldatii ucrainieni din Insula Serpilor sa fie in viata. Politia de frontiera a Ucrainei a postat pe contul de Facebook, conform cotidianului britanic, un mesaj in care spune ca are sperante serioase ca soldatii respectivi traiesc sI ca a inceput…

- Soldații ucraineni care au intampinat amenințarile navei de razboi rusești cu o injuratura ce a contrastat cu atitudinea ofensiva a atacatorului ar putea sa fie in viața, potrivit oficialilor ucraineni.

- Cei 13 soldați ucraineni care au aparat Insula Șerpilor, la 45 de km de granița cu Romania, au murit, sub tirul bombardamentelor ruse. Președintele Vladimir Zelenskiy a anunțat ca granicerii vor primi post-mortem titlul de ”Eroi ai Ucrainei”.Cei 13 au primit un ultimatum sa se predea, dar au refuzat,…

- Ultimele cuvinte ale granicerilor EROI de pe Insula Șerpilor inainte de a fi UCIȘI: „Nava de razboi ruseasca, du-te la dracu” AUDIO| Ultimele cuvinte ale granicerilor EROI de pe Insula Șerpilor inainte de a fi UCIȘI: „Nava de razboi ruseasca, du-te la dracu” Toți cei treisprezece graniceri ucraineni…