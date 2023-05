Stiri pe aceeasi tema

- Generalul ucrainean Oleksandr Syrskyi a vizitat linia frontului și ulterior a declarat ca apararea orașului Bakhmut este „necesara din punct de vedere militar”, potrivit Sky News. Generalul-colonel Oleksandr Syrskyi susține ca trupele sale continua sa respinga atacurile rușilor asupra orașului din estul…

- Un fost pilot decorat al Forțelor Aeriene ale SUA spune ca este gata sa piloteze el insuși avioane pentru armata ucraineana, daca este necesar. "Puteți sa va bazați pe mine", a transmis Dan Hampton, supranumit și "zeul cerului".

- Cand a inceput razboiul din Ucraina, Viktor Shulik, un director in varsta de 57 de ani din Popasna — un oraș din Lugansk, aflat la 30 de minute de mers cu mașina de Bahmut — era ocupat cu supravegherea renovarii Școlii nr. 1 din Popasna, pentru care primise o subvenție de la stat.

- Suntem in ziua 384 a razboiului inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Presedintele Volodimir Zelenski a declarat luni seara, in discursul adresat natiunii, ca oficialitatile ucrainene vor face „tot posibilul si imposibilul” pentru a oferi sprijin soldaților care se afla pe linia frontului, in timp ce…

- Razboi in Ucraina, ziua 375. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, a acuzat Rusia de peste 70.000 de crime de razboi, in timp ce lupte crancene se dau in orasul Bahmut, inconjurat de fortele ruse.

- Lupte grele se dau in jurul orașului Bahmut din estul Ucrainei intre ucrainenii care controleaza zona și rușii care o asediaza. Civilii au fost indemnați sa plece deoarece cartierele rezidențiale au fost lovite de rachetele rusești. Numeroase cadavre sunt

- Razboi in Ucraina, ziua 355. Se dau lupte grele pe frontul din Donetk, iar orasul Bahmut este asediat. Cu toate acestea, datele de pe front arata ca Rusia a suferit pierderi uriase in ultimele zile.

- Un voluntar american a fost ucis in timp ce se afla pe linia frontului in Ucraina, la doar cateva saptamani dupa sosirea in tara, confor, The Guardian. Pete Reed, in varsta de 34 de ani, a fost ucis joi in timp ce ajuta la evacuarea civililor, cand vehiculul sau a fost lovit de o racheta in Bahmut,…