El este şoferul microbuzului implicat în CARNAGIUL din județul Iași Soferul autoutilitarei cu sase decedati se numea Constantin Pralea, scrie ZIARUL DE IAȘI . El era casatorit si avea doi copii. Alaturi de el au mai decedat inca cinci persoane din masina pe care o conducea plus soferul autocamionului. In total in urma tragicului accident si-au pierdut viata sapte persoane. Toti lucrau in echipa, in constructii. Accidentul a avut loc in jurul orei 6:40 in localitatea Baltati. Un camion a derapat intr-o curba si a lovit autoutilitara in care se aflau sase persoane si o salvare care transporta o gravida la maternitate. In aceasta dimineata un accident rutier deosebit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

