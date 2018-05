El este românul mort în accidentul din această dimineață în Ungaria! Constantin Țiganescu (30 de ani) este șoferul roman care și-a pierdut viața joi dimineața (24 mai), pe o autostrada din Ungaria. Barbatul este din Timișoara și lucra ca șofer la o firma de transport din comuna Ortișoara, județul Timiș. Acesta era casatorit și avea o fetița. Constantin Țiganescu se afla la volanul unei camionete de […] The post El este romanul mort in accidentul din aceasta dimineața in Ungaria! appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

