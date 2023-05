Stiri pe aceeasi tema

- La una dintre degustarile facute in sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1, Sorin Bontea a avut o propunere neașteptata pentru colegii sai de platou, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- In ediția 13 sezonul 11, a emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1 am putut s-o cunoaștem pe bunica Ghergina Bereghianu, cea mai virala bunica din Romania. Dupa ce a cucerit TikTok-ul cu rețetele sale, femeia a venit sa ii impresioneze și pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Adela Popescu și Radu Valcan sunt casatoriți din anul 2015 și au impreuna trei baieței. Cei doi soți formeaza o adevarata echipa acasa, chiar Radu Valcan a recunoscut ca el e șef in bucatarie, in timp ce Adela Popescu are alte responsabilitați. Prezentatorul de la „Insula iubirii”, emisiunea difuzata…

- Cel mai urmarit cooking show din Romania, Chefi la cuțite, vine in seara aceasta la Antena 1, de la ora 20:30, cu multe surprize in ringul preselecțiilor pentru Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu.

- Cand vine vorba de studii, Catalin Scarlatescu nu prea are cu ce se lauda, deoarece concurentul de la America Express nu are nici macar BAC-ul dat. Cu toate acestea, indragitul chef are o vasta experiența in bucatarie și in show-urile culinare. Nu in ultimul rand, in 2022 a trait o adevarata aventura…

- Sezonul 11 al celui mai urmarit show culinar din Romania, Chefi la cuțite, incepe in aceasta seara la Antena 1, de la ora 20:30, cu prima lupta pentru amuleta care are noi reguli: alaturi de Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, in arena culinara intra un al patrulea Chef, care va…

- Sezonul cu numarul 11 al show-lui culinar de la Antena 1, „Chefi la cuțite”, este pe cale sa inceapa, iar acesta ultimul in care Gina Pistol va fi prezentatoare. Odata cu noul sezon, schimbarile vor fi pe masura. Pe langa cei trei chef care erau pana acum jurații competiției de gatit, și anume Catalin…