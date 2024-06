Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de astazi a emisiunii Visul romanesc - Succes american de pe Antena Stars le prezinta telespectatorilor povestea incredibila a unei romance, care a plecat din Constanța și a ajuns una dintre cele mai de succes pictorițe din Los Angeles. Iata cum a trecut peste toate provocarile vieții!

- Asa cum ne-a obisnuit de fiecare data, emisiunea "Visul romanesc-succes american ", prezentata de Madalina Balan, la Antena Stars, aduce in atentia publicului povesti absolut fabuloase a unor romani care au reusit pe taram american. De data aceasta, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars a facut…

- Alin și Diana Girnița sunt medici de renume in California. Cei doi soți au salvat multe vieți de-a lungul anilor! Povestea celor doi roman care traiesc o viața frumoasa peste Ocean, in exclusivitate pentru Visul romanesc - Succes american.

- Gabriel și Gabriela Taut au dat viața din Cluj, acolo unde aveau propriile afaceri, pentru a totul de la zero in America. Cei doi au plecat peste Ocean in urma cu 10 ani și deși le-a fost greu, nu regreta, caci au facut totul pentru fiul lor, acum in varsta de 14 ani.

- Ediția de astazi de la Visul romanesc - Succes american a fost una speciala. Romanii s-au adunat și au sarbatorit Paștele tradițional. Unii dintre ei sunt plecați de mai bine de 20 de ani din țara și au petrecut mereu in Chicago.

- Daniela a plecat peste hotare in urma cu mai mulți ani și a reușit sa-și deschida o afacere alaturi de soțul ei. Dorul de casa și iubirea pentru portul tradițional nu au lasat-o pe aceasta, motiv pentru care și-a transformat locuința intr-un mic „muzeu”.

- Gabriel a plecat in urma cu mulți ani din Romania și s-a stabilit in Chicago. Despre viața din America spune ca mereu și-a dorit sa faca ceva diferit, asta pentru ca in țara a avut tangențe cu lumea sportului.

- In ediția emisiunii de azi, Madalina Balan a prezentat povestea unuia dintre cei mai cunoscuți romani. Branko Podrumedzic este de 48 de ani in America și, deși s-a nascut la granița cu Serbia, se considera roman. A facut sute de evenimente in America pentru a aduce cat mai aproape tradițiile, cultura,…