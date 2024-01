Dispariția misterioasa a unui profesor de matematica din Valcea in urma cu trei ani a scos la iveala acum amanunte terifiante. Profesorul a fost ucis de soția și fiul lui minor, dar cadavrul este de negasit, suspecteaza anchetatorii. Profesorul Marian Claudiu Balan a vorbit ultima oara la telefon cu mama sa pe 10 aprilie 2020, iar de atunci nu se mai știe nimic de el. A fost dat disparut ulterior de catre verișoara sa. La trei luni de la dispariție, soția a cerut divorțul. Anchetatorii cred ca a fost ucis de familie „In intervalul 10/11.04.2020, in timp ce se aflau in imobilul locuinta de domiciliu,…