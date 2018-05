Stiri pe aceeasi tema

- Nu de puține ori se intampla ca șoferii care nu cunosc bine ruta pe care trebuie sa o strabata, bazandu-se doar pe indicațiile GPS-ului care afișeaza drumul ... The post Incredibil ce a putut sa faca un șofer de tir prin Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Incidentul s-a petrecut in Targoviste. Politistul a ajuns la domiciliul tanarului, dupa ce la 112 s-a anuntat un scadal in familie. Dupa o cearta cu tatal sau, acesta a spart geamurile locuintei si a facut scandal. La aparitia politistilor, barbatul a devenit si mai agresiv. Tanarul a fost…

- Oficialii Politiei Romane au anuntat vineri, 16 martie, primele masuri pe care le-au luat dupa evenimentul petrecut in Vaslui cu o zi in urma. Un politist de la Rutiera l-a impuscat mortal in cap pe un tanar de 26 de ani care a incercat sa fuga in timpul unui control in trafic.

- Politistul care l-a impuscat mortal pe tanarul din Vaslui a fost suspendat si a fost pus la dispozitia anchetatorilor. El este acuzat de omor. Incadrarea faptei a fost initial de ucidere din culpa. Procurorii vor sa afle daca a fost vorba despre un accident sau despre un gest intenționat. Polițistul…

- Accident neobisnuit noaptea trecuta la Timisoara. Doua masini conduse de politisti s au ciocnit intr o intersectie din nordul orasului, scrie opiniatimisoarei.ro.Unul dintre politisti era in misiune la volanul masinii de serviciu, iar celalalt in timpul liber cu Passat ul personal.Impactul s a produs…

- Primaria sectorului 3 a anuntat marti ca a suspendat din functie un politist local care a comis un accident rutier in cursul noptii trecute. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, in data de...

- Un politist local din Bucuresti care s-a rasturnat cu masina si a avariat alte trei autoturisme este cercetat de politisti care au stabilit ca avea o alcoolemie de 1,14 alcool pur in aerul expirat. Reprezentatii Primariei Sector 3 au anuntat ca agentul a fost suspendat din functie pe durata cercetarilor.…