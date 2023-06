Stiri pe aceeasi tema

- Un mare juriu federal l-a inculpat pe Jack Teixeira, 21 de ani, pilot debutant al Garzii Nationale Aeriene a SUA, acuzat de divulgarea online a unor dosare militare ultrasecrete, a anuntat joi, 15 iunie, Departamentul de Justitie intr-un comunicat, relateaza agenția Reuters, preluata de News.ro, și…

- Un mare juriu federal l-a pus sub acuzare pe un membru al Garzii Naționale Aeriene din SUA sub invinuirea ca a divulgat online dosare secrete de informații militare, a anunțat joi Departamentul de Justiție, anunța Rador.Impotriva lui Jack Douglas Teixeira, in varsta de 21 de ani, din North Dighton,…

- Procurorii federali solicita instanței ca Jack Teixeira, membru al Garzii Naționale Aeriene din Massachusetts, acuzat de scurgeri de documente militare strict secrete de la Pentagon, sa fie ținut in spatele gratiilor cat timp așteapta inceperea procesului. Anchetatorii afirma ca tanarul ar putea avea…

- Tanarul de 21 de ani care era Garzii Naționale Aeriene din SUA a fost pus sub acuzare vineri pentru copiere și transmitere ilegala de materiale clasificate in legatura cu scurgerea de documente secrete de la Pentagon, relateaza Reuters și The Guardian. In timpul scurtei audieri de vineri, procurorul…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA l-a retinut joi la North Dighton (statul Massachusetts) pe presupusul autor al recentei scurgeri de documente militare secrete ale Pentagonului, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres . Retinerea suspectului a fost anuntata de FBI printr-un comunicat, fara…

- Un membru al Garzii Nationale Aeriene a SUA, suspectat ca este autorul recentelor scurgeri de informatii clasificate ale Pentagonului, fost arestat joi in Massachusetts (nord-estul Statelor Unite), informeaza Reuters. Numele sau este Jack Teixeira. FBI a anuntat joi ca „a efectuat o arestare si continua…

- Un membru al Garzii Naționale Aeriene din Massachusetts, suspectat ca a „scurs” documentele secrete de la Pentagon, va fi arestat joi, transmite Reuters, care citeaza o sursa familiarizata cu situația.

- Coreea de Sud este la curent cu stirile privind scurgerea mai multor documente militare americane clasificate si intentioneaza sa discute cu Statele Unite "problemele care se ridica" in urma acestei scurgeri de informatii, a declarat duminica un oficial prezidential sud-coreean, relateaza Reuters. Mai…