Marcel Ciolacu a votat la o secție amenajata in Buzau. La ieșirea de la urne, el a spus ca a votat cu persoana care a ajutat in acești ani orașul in care s-a nascut si a crescut Buzau.

Ciolacu a precizat ca prezenta la vot trebuie sa depașeasca 50%, astfel incat candidații din turul al doilea sa fie cat mai reprezentantivi.

"Imi doresc din tot sufletul sa vina cat mai mulți romani astazi la vot, fiindca așa este normal, e una din zilele in care eu aș vedea obligativitatea votului", a subliniat Marcel Ciolacu.

Deputatul PSD s-a declarat mulțumit de votul din diaspora.