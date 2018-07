Stiri pe aceeasi tema

- Catrinel Sandu, supranumita “Bebelușa” pe vremea cand era la “Cronica Carcotașilor”, e mai fericita ca niciodata alaturi de iubitul american. Dupa ce l-a ținut ascuns mult timp, vedeta a oferit cateva detalii despre barbatul cu care se iubește. Mai mult, celebra coregrafa se pregatește sa-i primeasca…

- Atunci cand credem cE nimic nu ne mai poate surprinde la Gabriela Cristea, vedeta ne demonstreazE contrariul! Extrem de plinE de via:E "i mereu cu zambetul pe buze, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars "tie cum sE facE oamenii sE se simtE bine "i sE o placE din ce in ce mai tare.

- Laura Cosoi va deveni mamica pentru prima oara, iar medicii i-au spus deja data in care iși va putea strange fetița la piept. (Cele mai bune oferte laptopuri) Laura Cosoi este in culmea fericirii de cand a aflat ca va deveni mamica. Vedeta așteapta cu nerabdare sa-și cunoasca fetița, iar medicii i-au…

- In mai putin de o luna Laura Cosoi va deveni mama pentru prima data. Vedeta poarta in pantece o fetita careia ea si sotul ei i-au ales deja numele si pe care o asteapta cu multa nerabdare in familia lor.

- Bianca Dragușanu știe ce vrea de la iubitul ei, Victor Slav. Vedeta a facut o dezvaluire interesanta in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Vedeta a fost din nou mai sincera ca niciodata și a spus lucrurilor pe nume. “O prietena mi-a spus ca sotul nu petrece timp cu ea, ca sta la birou si…

- Fostul premier Adrian Nastase a vorbit miercuri, la Adevarul Live, despre actualul guvern PSD-ALDE, dar si despre principalii actori ai Partidului Social Democrat. Intrebat ce parere are despre Viorica Dancila ca prim-ministru, acesta a precizat ca profilul sau este inca in formare, putand deveni…