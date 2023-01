Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut ministrului Energiei sa-i prezinte „masuri concrete” de sancționare a vinovaților pentru accidentul de la cariera Matasari din județul Gorj. De asemenea, premierul a cerut masuri pentru imbunatațirea condițiilor de munca la Complexul Energetic Oltenia. Nicolae Ciuca…

- O echipa de la Corpul de Control al Ministerului Energiei ajunge, miercuri, 18 ianuarie 2023, la cariera Jilț Sud din județul Gorj, a anunțat ministrul Energiei, Virgil Popescu. Echipa trimisa de la București va investiga accidentul produs cu o zi inainte, marți, in localitatea Matasari. In accident…

- Un accident grav a avut loc in apropierea carierei miniere din Jilț Sud. Un autoturism care avea la bord 25 de persoane s-a rasturnat din cauza noroiului de la carosabil. 3 persoane au murit și alți 7 au fost transportați la spital in stare grava.

- Accidentul a avut loc, marți, 17 ianuarie, la cariera Jilț Sud, din Complexul Energetic Oltenia. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție, iar doi dintre cei șapte muncitori raniți au fost transportați la spitalele din apropiere cu elicopterele SMURD.Foto: Facebook / RadioHit IașiIGSU a transmis…

- Un accident ingrozitor a avut loc, marți, 17 ianuarie, la cariera Jilț Sud, din Complexul Energetic Oltenia. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție. IGSU a transmis ca in accident au fost implicate 25 de persoane, dintre care 3 au decedat, iar 7 muncitori au fost raniți. O tancheta s-a rasturnat…

- Trei persoane au decedat si alte sapte au fost ranite, astazi, in urma unui accident in care au fost implicate 25 de persoane. Deoarece zona nu este accesibila cu autospecialele de interventie, victimele vor fi transportate cu mijloace din dotarea carierei Jilt Sud, pe o platforma betonata, unde se…

- Un vehicul care transporta muncitori s-a rasturnat intr-o cariera din localitatea gorjeana Matasari. Autoritațile au trimis la fața locului numeroase echipe de intervenție din cauza numarului mare de persoane ranite. Potrivit primelor informații, vehicul care transporta muncitori s-a rasturnat in cariera…

- Trei oameni au decedat și alți opt sunt raniți dupa ce o mașina cu mineri s-a rasturnat in județul Gorj. Accidentul s-a produs la cariera Jilț Sud. In județul Gorj s-a declanșat planul roșu de intervenție. The post Trei morți și opt raniți dupa ce o mașina cu mineri s-a rasturnat in județul Gorj appeared…