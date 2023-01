Stiri pe aceeasi tema

- Frații Andrew și Tristan Tate, aflați acum in arest preventiv, acuza Romania ca ar fi o țara „corupta in totalitate”. O serie de acuzații apar intr-un interviu acordat de Tristan Tate și difuzat pe youtube. Interviul, cu durata de aproape doua ore, pare sa fi fost postat pe internet acum cel puțin un…

- Premierul Rishi Sunak a subliniat, in timpul unei convorbiri telefonice avute sambata cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, ca Marea Britanii vrea sa trimita o parte din tancurile sale de lupta in Ucraina, impreuna cu sprijin suplimentar de artilerie. The Guardian noteaza ca este vorba de furniza…

- Potrivit miscarii care promoveaza saptamana intensa de munca, concentrata in doar 4 zile pe saptamana, s-ar fi obtinut satisfactii de la angajati si antreprenori, precum si venituri mai mari. De cateva luni, 70 de companii din Marea Britanie experimenteaza saptamana scurta de lucru, adica nu mai lucreaza…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism marca Vauxhall Insignia, cautat de catre autoritatile din Marea Britanie, aflat in posesia unui cetatean roman.Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, in ziua de 08.12.2022 politistii de frontiera din cadrul Punctului…

- Un membru al familiei regale britanice participa la ”Sunt celebru, scoate-ma de aici” Atunci cand te gandești la familia regala britanica, te gandești la eticheta și un protocol pe care membrii trebuie sa il respecte. Cu siguranța nu iți vine in minte posibilitatea participarii la un reality show .…

- Victimele au murit din cauza caldurii și a lipsei de oxigen din spațiul inchis al containerului, unde au fost ținute aproape 12 ore.Marius Draghici a fugit de la locul faptei și s-a intors in țara. Autoritațile britanice au emis atunci și un mandat european de arestare, dupa ce l-au acuzat pe barbat…

- Milioane de britanici sar peste mese din cauza cresterii costurilor in Marea Britanie, in special cele pentru alimente care au impins inflatia la peste 10% luna trecuta in tara, indica un sondaj realizat de Which? publicat joi, noteaza AFP,citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…