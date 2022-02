Stiri pe aceeasi tema

- Care a fost cauza decesului adolescentului de 17 ani inecat la un centru termal de recreere din Balotești. In ciuda eforturilor de resuscitare depuse de medici, minorul s-a stins din viața. Potrivit primelor informații, copilul se afla la locul tragediei cu un unchi.

- Clipe de groaza la un centru termal renumit din Balotești. Un adolescent de doar 17 ani s-a inecat chiar sub privirile a mai mulți oameni aflați in aceasta locație pentru a se relaxa. Din nefericire, manevrele de resuscitare ale celor din jur și ale cadrelor medicale au fost in zadar, fiind constatat…

- Un adolescent in varsta de 17 ani s-a inecat, sambata seara, la un centru termal din Balotesti, victima fiind supusa fara succes manevrelor de resuscitare, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Ilfov.

- Un tanar in varsta de 17 ani s a inecat la un centru termal din Balotesti.In continuare se efectueaza verificari pentru stabilirea situatiei de fapt de drept "La data de 12 februarie a.c., in jurul orei 19:48, Inspectoratul de Politie al judetului Ilfov a fost sesizat de catre angajatii unui centru…

- Grav accident in aceasta dimineața, in localitatea timișeana Jebel. O femeie in varsta de 46 de ani a murit dupa ce a fost lovita de o duba, pe DN 59. Potrivit informațiilor oferite de IPJ Timiș, in cursul acestei dimineți, in jur de ora 6:00, un barbat in varsta de 57 de ani a condus […] Articolul…

- Un barbat in varsta de 61 de ani și fiica acestuia, in varsta de 33 de ani, ambii din Focșani, au decedat in accidentul rutier produs miercuri, 5 ianuarie, pe Șoseaua Nordului, din municipiul Buzau, in care au fost implicate patru autovehicule. Mihail Costachi era cunoscut in Focșani ca unul dintre…

- Scriitoarea si jurnalista Joan Didion, cronicar transant al societatii americane contemporane, a murit pe 23 decembrie la varsta de 87 de ani, informeaza NBC, potrivit news.ro. Didion suferea de Parkinson de mai multi ani si, potrivit editurii Penguin Random House, decesul a survenit pe fondul…

- O tanara profesoara in varsta de 26 de ani din Spania a murit in chinuri cumplite. Laura Luelmo a avut parte de un sfarșit tragic, astfel ca a fost ucisa de catre un ucigaș care tocmai ieșise din inchisoare. In aceste momente, familia indurerata cere in continuare dreptate pentru tanara in salile de…