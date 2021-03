Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul susține ca fiica i-a fost scoasa din apartament cu pistolul la tampla și ca, din acel moment, a inceput razboiul sau cu procurori, judecatori, polițiști și toți cei care i-au aruncat familia in strada. In 2018, Gheorghe Moroșan a publicat pe Facebook o inregistrare video, in care anunța ca…

- Doi muncitori care lucrau la renovarea unui apartament din Onești, județul Bacau, au fost omorați de fostul locatar, suparat ca fusese evacuat de acolo prin decizie judecatoreasca. Barbatul de 60 de ani a sunat la Poliție sa anunțe ca i-a sechestrat pe cei doi și ca ii va ucide daca nu se revine asupra…

- Polițiști, jandarmi și pompieri au fost mobilizați, luni, 1 martie, pe o strada din Onești, județul Bacau. Polițiștii au fost sesizați ca un barbat ar fi reținut intr-un imobil, impotriva voinței lor, doi muncitori, care efectuau lucrari de reparații la o locuința ce i-a aparținut celui in cauza in…

- Un cetatean strain care muncea la un abator din comuna prahoveana Posesti a fost omorat chiar in ziua de Craciun. Criminalul este si el ranit si a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti pentru ingrijir medicale.