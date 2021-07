Stiri pe aceeasi tema

- O crima oribila a avut loc astazi in județul Dambovița. Un tanar de 25 de ani s-a certat cu fratele sau, aflat la munca in strainatate, iar ca razbunare, i-a ucis fiica de doar șase ani. Vecinii au povestit cum tanarul sufera de depresie, cat și de problemele psihice, ajungand sa amenințe cu moartea…

- Un barbat cu cagula a intrat in casa unei familii din localitatea Corbu, județul Constanța, și a injunghiat un barbat in varsta de 41 de ani și i-a violat fiica in varsta de 20 de ani, anunța Ziua de Constanța . La scurt timp dupa incident, barbatul injunghiat a murit. Fratele celui decedat a declarat…

- Doua familii de romani din Germania au trecut prin momente cumplite, dupa ce un adolescent de 16 ani a fost injunghiat in spate de fratele prietenului sau, care murise inecat, cu o zi in urma, in raul Elba.

- Doi barbați originari din Kurdistanul irakian au fost reținuți de poliția din Amiens (Franța) in dosarul asasinarii unui șofer roman de TIR, transmite presa franceza . Cei doi suspecți sunt in varsta de 27 de ani și sunt acuzați de procurori ca l-ar fi ucis pe roman cu o sabie. La 16 mai, un șofer…

- Un baiețel de doar 9 ani din Vaslui a fost injunghiat de tatal sau. Copilul a incercat sa intervina in cearta parinților sai pentru ca tatal lui o amenința pe mama sa cu cuțitul, astfel ca baiatul și-a dorit sa o apere pe femeie.