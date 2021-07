Stiri pe aceeasi tema

- Individul mascat cu cagula care a atacat o familie in toiul nopții, a ucis un barbat și i-a violat fiica a fost prins de autoritați și urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Constanța. Crima a avut loc in localitatea Corbu, din Constanța. Atacatorul ar fi fost in sevraj. Barbatul are 29 de ani este vecin…

- Tanarul de 29 de ani care a ucis un barbat din Corbu si i-a viola,t fiica a fost retinut pentru 24 de ore, el recunoscand fapta si a povestit anchetatorilor ca a dorit initial sa jefuiasca familia respectiva, dar pentru ca nu a gasit ce dorea a comis faptele respective. Potrivit reprezentantilor…

- Un nou caz care a terifiat ! Un barbat cu cagula a dat buzna in casa unei familii, a violat-o pe fiica și l-a ucis pe tatal acesteia ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Un barbat cu cagula a dat buzna…

- Constanța: Un barbat cu cagula a intrat intr-o casa, a ucis un barbat de 41 de ani și apoi i-a violat fiica / Agresorul a fugit și inca nu a fost prins / Ce spune fratele celui ucis – VIDEO de G.S. HotNews.ro V Foto: Facebook Un barbat cu cagula a intrat in casa unei familii din localitatea Corbu (județul…

- Un barbat a fost omorat si fiica acestuia a fost violata, in noaptea de joi spre vineri, in localitatea Corbu, de un barbat care a patruns in casa acestora, dupa care a fugit. Potrivit anchetatorilor, din primele cercetari efectuate a reiesit ca un individ, cu fata acoperita cu o cagula,…

- Un barbat a fost ucis, iar fiica acestuia a fost violata de un barbat care a intrat in locuinta lor din comuna constanteana Corbu in cursul noptii de joi spre vineri, dupa care a fugit. Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, fapta a avut loc intr-o locuinta…

- O tragedie zguduie localitatea Corbu din Constanța. In noaptea de joi spre vineri, o fata a sunat disperata la 112 unde a anunțat ca sora ei a fost violata și ca tatal ei a fost injunghiat. Unchiul fetei a povestit toata tragedia. „M-a sunat soția lui la 4 fara 20 ca a intrat cineva peste ei in…

- Un tanar de 23 de ani a fost injunghiat mortal, iar iubita sa de 21 de ani a fost grav ranita de catre un barbat de 36 de ani, care a patruns, in noaptea de duminica spre luni, intr-o locuinta din localitatea Rahau in care acestia se aflau. Autorul a fost prins cateva ore mai tarziu intr-o…