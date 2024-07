Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de catre o angajata a Centrului de Primire Minori in Regim de Urgenta din municipiul Deva, cu privire la faptul ca, in jurul orei 13.00 minorul Andrei Caldarar (foto), in varsta de 11 ani, a plecat voluntar din incinta instituției și nu s-a mai intors…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident provocat de un tanar care a consumat alcool si droguri si avea permisul anulat. Evenimentul rutier a avut loc pe DN7, in localitatea Vetel din judetul Hunedoara. In urma accidentului, atat soferul, cat si o femeie care conducea celalalt autoturism implicat,…

- Polițiștii din județul Cluj cauta un baiat de 17 ani, care a disparut marți, dintr-un centru de plasament din orașul Cluj-Napoca. „La data de 24 aprilie, Poliția municipiului Cluj-Napoca – Secția 5 Poliție a fost sesizata despre faptul ca, in cursul zilei de ieri, 23 aprilie, minorul Lacatuș Claudiu,…