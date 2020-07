Cea mai recenta listare la Bursa de Valori din Hong Kong, a unui furnizor de instrumente medicale din China, a scos la iveala un nou miliardar in țara asiatica, potrivit Forbes.com. Noul cronavirus este o sursa uriașa de imbogațire pentru oamenii de afaceri din China care livreaza in toata lumea cantitați uriașe de maști de protecție, manuși și alte echipamente medicale. Acțiunile companiei Kangji Medical Holding aproape s-au dublat in 24 de ore fața de prețul lor inițial din oferta IPO, de la 13,88 dolari HK pe acțiune la 26,60 dolari HK. In condițiile in care președintele companiei medicale,…