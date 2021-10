El este cel mai gras urs din Alaska (VIDEO) Un exemplar masiv de urs brun, botezat Otis, a fost desemnat cel mai gras urs din Alaska in cadrul unei competitii anuale bazate pe voturile publicului si care s-a desfasurat la Parcul National Katmai din acest stat american, dupa cum noteaza DPA. Otis a devansat un alt exemplar mascul, Walker, care are o greutate estimata de 450 de kilograme, au precizat marti seara reprezentantii acelei rezervatii din cel mai nordic stat american. Un numar de 12 ursi bruni au intrat in finala de anul acesta a competitiei, pe care Otis a castigat-o de mai multe ori in ultimii ani. Au fost inregistrate peste 793.000… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

