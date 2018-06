El este castigatorul Romanii au talent 2018. Emil Rengle a luat marele premiu de 120.000 de euro la Pro TV

Stiri pe aceeasi tema

- Jurații și prezentatorii emisiunii “Romanii au talent” au avut parte de un anunț extraordinar. Desigur, și cei de acasa au fost uimți de marturisirea facuta de doi dintre concurenții show-ului de talente in cadrul galei din marea finala. (Promotiile zilei la monitoare) Aflați printre finaliștii de la…

- Smiley și fratele sau au avut cateva discuții mai mult sau mai puțin placute in legatura cu spectacolul care va avea loc in acest weekend la Arenele Romane. In cadrul unui interviu, prezentatorul emisiunii „Romanii au talent” a dezvaluit motivul pentru care el și Filip nu au intrat in conflict, deși…

- Andrei Cojocaru, caștigatorul “iUmor” a dezvaluit ce face cu marele premiu. Invitat in cadrul emisiunii “Acces Direct”, concurentul are planuri mari in ceea ce privește cariera lui. “Ma gandeam cum ar fi sa-mi trag toata casa in aur, dar probabil o sa investesc, sa fiu un om de succes in aceasta societate…

- Mihaela Radulescu nu poate sta fara sa vorbeasca cu iubitul ei, Felix Baumgartner. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Iar in ciuda faptului ca, de multe ori, distanța intervine intre ei, acest lucru nu ii oprește pe cei doi sa vorbeasca la telefon. (CITEȘTE ȘI: MIHAELA…

- Numarul de balet executat de micuța Bianca Badea a ajuns la inimile celor de-acasa, ea reușind sa adune cele mai multe voturi din partea publicului. Lupta pentru votul juriului s-a dat intre corul de copii UNISON și echipa Duo Romance, care au reușit, de asemenea, sa fie printre momentele preferate…

- A fost o finala absolut incredibila la „Ferma Vedetelor”! Daca prima proba a fost caștigata de Catalin Neamțu, cea de-a doua i-a aparținut Tania Popa, care la final a parut atat de epuizata, incat, la un moment dat s-a pus problema sa fie chemat medicul. De pe margine, cei doi finaliști au fost incurajați…

- ROMANII AU TALENT 2018. Laura Bișog și Grigore Luca au cantat o piesa romaneasca din anii 90 in duet, in stilul Mirabelei Dauer și al lui Dan Spataru. Rezultatul a fost…un ropot de aplauze și un Golden Buzz care i-a trimis direct in semifinale! A apasat pe buton insa exact juratul la care nimeni nu…

- Asia Express: Mircea N. Stoian a aruncat bomba in aceasta dimineața și a dezvaluit numele caștigatorului de la Asia Express. Jurnalistul nu ezita sa iși spuna parerea atat despre vedetele noastre autohtone, cat și despre emisiunile care se difuzeaza in Romania. Recent, a scris un articol pe blogul sau…