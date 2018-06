Stiri pe aceeasi tema

Dan Deneș, colegul lui Tudor Ionescu de la "Fly Project", și-a creștinat baiețelul și a avut parte de o zi extrem de speciala, alaturi de cei dragi. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta imagini de la botezul micuțului Andrei.(NU RATA, AICI: EA ESTE NORA VIORICAI…

Nici nu zici ca a fost vreodata gravida! Georgiana Lobonț și-a revenit spectaculos dupa ce in urma cu șase luni a nascut un baiețel perfect sanatos. Cantareața de muzica populara a nascut in decembrie, in Cluj, la o clinica privata. Ea a adus pe lume un baiețel pe nume Eduard Nicolas.

Sarbatoare mare in familia lui Cindy Crawford! Modelul a sarbatorit 20 de ani de casnicie. Cindy Crawford și soțul ei au petrecut o seara in doi, intr-un bar cu specific country. Parca mai ieri, Cindy Crawford pașea in fața altarului și spunea cel mai important "Da!" din…

- Miklos Tolnai a devenit vedeta peste noapte. Bucatarul din Gherla, care lucreaza la un restaurant din Dej, a impresionat o țara intreaga cu povestea lui emoționanta, prezentata in emisiunea „Chefi la cuțite” de la Antena 1. Adevarul este cu totul altul. Cei care il cunosc și careu au vazut emisiunea…

- Cel de-al cincelea sezon ,,Chefi la cuțite” este cel al poveștilor, motiv pentru care de cele mai multe ori in spatele ușilor nu se ascunde un simplu bucatar ce aspira la un cuțit, ci adevarate personaje ce reușesc sa emoționeze pana la lacrimi. Luni seara, de la ora 20:00 pe Antena 1, telespectatorii…

- Ana Ionescu, una dintre concurentele de la „Chefi la cuțite” din cadrul ediției de marți, 17 aprilie, a dat raspunsul la cea mai mare intrebare: „Din echipa cui va veni marele caștigator al sezonului 5?”. Mai mult, ea le-a prezis viitorul celor trei jurați: Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și…

Invitata la „'Neatza cu Razvan si Dani", Oana Stamate s-a confruntat cu o situație la care nu multe doamne și domnișoare ar reacționa calm. Curios din fire, Razvan Simion a scotocit prin geanta concurentei de la „Chefi la cuțite", in ciuda faptului ca aceasta l-a prevenit și i-a spus: „Ai grija ce scoți".

- Odata cu inceperea unui nou sezon “Chefi la cuțite“, Mircea N. Stoian și-a spus parerea sincera și fara rețineri, despre aceasta emisiune pe care o urmarește cu mare interes, dar și despre lucrurile care nu se vad la TV. Jurnalistul a scris un articol pe blogul sau personal despre emisiunea care face…