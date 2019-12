Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Ministerului de Interne ii mulțumesc cainelui de urma Teba, care a identificat in doar 4 ore barbatul suspectat ca a omorat doua femei in comuna Barsau, județul Satu Mare și precizeaza ca patrupedul nu este la primul caz de acest fel. „Mulțumim, TEBA!❤ Ea este cea care in urma cu trei…

- Barbatul suspectat de omorarea a doua femei in Barsaul de Sus, județul Satu Mare, a fost identificat cu ajutorul cainelui de urma Teba, de la IPJ Maramureș, care i-a dus pe anchetatori la locuința acestuia.

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiul Satu Mare au identificat și reținut, vineri, 29 noiembrie a.c., un satmarean, de 49 de ani, banuit de comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat. La data de 29 noiembrie a.c., in urma masurilor investigative desfașurate, polițiștii…

- Indivizi neidentificați au deschis focul in direcția mașinii unui politician ucrainean, fiul acestuia, in varsta de trei ani, decedand in urma incidentului petrecut duminica in centrul Kievului, informeaza agenția Reuters, citand o sursa din cadrul poliției.Viaceslav Sobolev, un om de afaceri…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiul Satu Mare au identificat și reținut, ieri, 27 noiembrie a.c., un satmarean, de 22 de ani, banuit de comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat. La data de 27 noiembrie a.c., in urma masurilor investigative desfașurate, polițiștii…

- Un barbat de 30 de ani, din Salaj, a fost prins in flagrant de catre politistii satmareni in timp ce incerca sa vanda 100 de pastile de ecstasy, el fiind arestat preventiv, informeaza, sambata, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare. Potrivit sursei…