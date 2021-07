Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea de joi spre vineri a reprezentat coșmarul vieții pentru o familie din comuna Corbu, din județul Constanța. Criminalul a intrat in casa vecinilor cu o cagula pe fața cu intenția de a-i jefui. Numai ca lucrurile au degenerat in scurt timp, și l-a ucis pe capul familiei dupa care i-a violat una…

- Un tanar de 29 de ani e presupusul agresor care a omorat un barbat și a violat-o pe fiica acestuia. Oribilele crime au avut loc in dimineața zilei de vineri la Corbu, in județul Constanța. Potrivit anchetatorilor, tanarul intrase in locuința victimelor cu scopul de a le jefui.

- Doi adulți și trei copii se aflau in casa. Tatal, in varsta de 41 de ani, a fost ucis cu un cuțit, mama a fost legata de calorifer, intr-o alta camera, iar fata cea mare, in varsta de 15 ani, a fost violata.Femeia și copiii ingroziți au sunat la 112 pentru a reclama evenimentul șocant. Fratele barbatului…

- O adolescenta de 15 ani din localitatea constanțeana Corbu suține ca tatal ei a fost ucis de un individ care apoi a violat-o. Totul s-ar fi intamplat vineri, 2 iulie, in jurul orei 4.00, au declarat surse din cadrul anchetatorilor pentru Libertatea. Barbatul care purta o cagula ar fi intrat in casa…