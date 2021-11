Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de groaza pentru mai mulți pasageri care se aflau la bordul unui avion. In timp ce calatoreau liniștiți din Egipt catre Rusia, insoțitorii de zbor au anunțat faptul ca un barbat in varsta de 48 de ani a fost gasit in stare critica in toaleta aeronavei. Pilotul a efectuat o aterizare de urgența…

- Compania aeriana de stat din Belarus, Belavia, a anunțat vineri ca nu va mai permite îmbarcarea refugiaților din Irak, Siria și Yemen, din Turcia spre Belarus, la solicitarea autoritaților de la Ankara. Decizia vine în contextul crizei de la granița dintre Belarus și Polonia, unde mii de…

- Rusia a lasat 90.000 de soldati in apropierea granitei ucrainene, dupa exercitii militare recente, a afirmat miercuri Ministerul Apararii de la Kiev, transmite Reuters. Fortele armate ruse au organizat recent o serie de exercitii de amploare, inclusiv cu trupe aeropurtate, a anuntat ministerul…

- Sunt 41 de ani de cand la Gura Humorului se desfașoara Festivalul Internațional de Film, Diaporama și Fotografie „Toamna la Voroneț” – un eveniment care beneficiaza de parteneriatul media Radio Romania Iași. Este un festival care privește atat prezentul celei de a șaptea arte cat și aspecte din trecutul…

- Constantin Chicus, fost consilier local PSD in Brasov in perioada 2016-2020, a fost dat disparut de familie. Barbatul, in varsta de 30 de ani, ar fi plecat de acasa miercuri, in jurul orei 16.00 si nu s-a intors acasa. Politia Municipiului Brasov – Biroul de Investigatii Criminale a fost sesizata cu…

- Alte 850 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 693 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 27 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 6-Romania, 4-Turcia, 3-Bulgaria, 3-Italia, 3-Rusia, 2-Germania, 1-Egipt,…

- Alte 710 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 612 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 17 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 5- Romania, 2-Italia, 2-Republica Maldive, 2-Turcia, 1-Bulgaria, 1-Egipt, 1-Rusia,…

- Un tanc T-90 de lupta modern, aparent în buna stare, a fost descoperit abandonat pe un teren viran de catre localnicii care aruncau gunoiul. Unul dintre ei a facut fotografii și le-a distribuit pe rețelele de social-media. Este vorba despre cel mai modern blindat aflat în dotarea fortelor…