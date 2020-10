Stiri pe aceeasi tema

- Turnul Eiffel din Paris a fost evacuat, a declarat un purtator de cuvânt al companiei care îl administreaza, confirmând informațiile unei surse Reuters din domeniul securitații.Compania a refuzat sa comenteze informațiile din mass-media, ca exista o amenințare cu bomba în…

- Atunci cand vine vorba despre copii și familie, Dana Nalbaru nu se da inapoi de la nimic și le face toate poftele! Vedeta a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in urma cu doar cateva zile, intr-o benzinarie din Capitala!

- In timp ce cursul normal al lucrurilor parca a stagnat, in contextul pandemiei de coronavirus, indragostiții sunt cei mai norocoși, deoarece Cupidon „lucreaza” in orice situație! Sa se numere oare și Raluka printre cei pe care i-a vizitat? Cantareața a luat cina in compania unui barbat misterios, de…

- Prietenul la nevoie se cunoaște, iar asta știe foarte bine și Romanița Iovan. Celebra creatoare de moda a fost surprinsa in plina zi alaturi de o buna prietena care nu a lasat-o deloc la greu. Imagini in exclusivitate, marca Spynews.ro.

- Facebook a blocat, sambata, transmisiunes video a unui francez care a decis sa isi transmita in direct moartea. Alain Cocq, in varsta de 57 de ani, sufera de o maladie degenerativa si a solicitat sa fie eutanasiat, insa fara succes, relateaza AFP si Reuters, relateaza News.ro.“Desi respectam…

- A trecut printr-un divorț cu scantei, dar acum merge inainte. Claudia Ghițulescu nu duce deloc lipsa de companie, așa cum arata imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro. Artista a petrecut doua zile la foc rapid, in compania unui barbat misterios de care pare a fi foarte apropiata!

- Ce-i frumos și lui Dumnezeu ii place! Christina Ich stralucește din cap pana in picioare! In compania cui a fost surprinsa ”Angelina Jolie de Romania”? Paparazzii Spynews.ro, pe faza ca de fiecare data!