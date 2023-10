Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 28 de ani din Miercurea-Ciuc se afla a munca in Spania și, dupa ce nu a mai putut fi contactat de familie, aceasta l-a dat disparut. Polițiștii au solicitat sprijin pentru a-l putea gasi.

- Un vas de croaziera s-a desprins din ancora și s-a ciocnit de o nava de marfa, in timpul unei furtuni in Mallorca, Spania. Pasagerii de pe Britannia, o nava ce aparține „P&O Cruises” cu sediul in Southampton, au descris cum, dupa ce s-a desprins, nava „a plutit ca o barca de hartie”.

- Reprezentativa Angliei s-a calificat, miercuri, in finala Cupei Mondiale la fotbal feminin, trecand in semifinale de Australia, scor 3-1, la Sydney.Invingatoarele au marcat prin Toone ’36, Hemp ’71 si Russo ’86. Pentru Australia a inscris Kerr ’63, conform news.ro Anglia va intalni in ultimul…

- Un șofer ceh de TIR a fost condamnat luni, in Germania, dupa ce in urma cu un an și jumatate a provocat un accident mortal, pe un drum plin de zapada și o vreme de iarna aparuta din senin la inceput de aprilie, relateaza cotidianul Franken Post. Un șofer roman de TIR a vazut tragedia și a fost martor…

- Matei Chelemen, un tanar de 13 ani din Romania care studiaza și se antreneaza in Spania, la Rafa Nadal Academy, și-a trait visul saptamana trecuta, cand a luat startul la Wimbledon in intrecerea dedicata juniorilor U14 # Practic, aceeași categorie unde doua romance iși disputau trofeul anul trecut #…

- CITESTE SI Sepsi a castigat Supercupa Romaniei a doua oara consecutiv 22:31 1 Anglia a castigat trofeul Euro U21 dupa 39 de ani. In finala, Spania a ratat un penalti in prelungiri- Turneul a fost gazduit de Georgia si Romania 21:59 19 Supercupa Romaniei: Farul Constanta – Sepsi 0-0 dupa prima repriza…