Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc sambata seara pe DJ 701, in Siliștea Mica, județul Teleorman, intre un autoturism și un tractor.Șoferul autoturismului, un tanar de 18 ani, neincarcerat, a fost gasit mort.Șoferul mașinii a murit, iar doua pasagere din autoturism, ambele in varsta de 17 ani, din localitatea Scurtu…

- Accidentul s-a produs pe drumul judetean 678 in Olanu, județul Valcea, dupa ce un șofer in varsta de 21 ani din localitate a acrosat cu autoturismul fetita care se deplasa pe partea carosabila, informeaza Gazeta Valceana . Salvatorii ajunși la locul incidentului au gasit fetița de 10 ani inconstienta,…

- Un șofer de 39 de ani a murit, dupa ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent intr-un copac. Accidentul s-a produs, vineri dupa-amiaza, pe drumul federal 62, in direcția Alsfeld-Lingelbach, Germania.

- Accidentul a avut loc sambata seara pe DJ 701, in Siliștea Mica, județul Teleorman, intre un autoturism și un tractor.Șoferul autoturismului, un tanar de 18 ani, neincarcerat, a fost gasit mort.Șoferul mașinii a murit, iar doua pasagere din autoturism, ambele in varsta de 17 ani, din localitatea Scurtu…

- Un tanar de 18 ani a murit, iar doua prietene ale lui, in varsta de 17 ani, au ajuns la spital, dupa ce mașina pe care o conducea s-a izbit de un utilaj, pe o șosea din județul Teleorman, informeaza Mediafax.Accidentul a avut loc sambata seara pe DJ 701, in Siliștea Mica, județul Teleorman, intre…

- O tanara in varsta de 25 de ani a decedat dupa ce autoturismul pe care il conducea s-a rasturnat, iar ea a fost prinsa sub cupola autovehiculului, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean Galati, potrivit Agerpres.Conform sursei citate, accidentul a avut loc duminica seara, pe DN 25, intre…

- Cine este șoferul vinovat de accidentul din Olt. Trei oameni au murit dupa ce tanarul de 23 de ani a intrat cu mașina pe contrasens. Impactul a fost foarte puternic, iar victimele nu au putut fi salvate.

- Accidentul feroviar a avut loc in apropiere de Craiova, la o trecere de cale ferata semnalizata cu indicatorul "crucea Sfantul Andrei". In tren erau in jur de 30 de calatori, iar in autoturismul lovit se afla doar șoferul.