- Doua persoane au murit intr-un accident care a avut loc duminica in fața spitalului din Bicaz. In accident au fost implicate o mașina și o motocicleta. ”La ora 16:50, pompierii au fost inștiințați despre producerea unui accident rutier in orașul Bicaz (in fața Spitalului Orașenesc). In evenimentul rutier…

- O alta tragedie a avut loc, duminica dupa-amiaza, asta dupa ce doua persoane si-au pierdut viata, in urma unui accident ingrozitor in care au fost implicate o masina si o motocicleta. Iata ce au declarat pompierii in urma evenimentului tragic!

- Un alt accident cumplit a avut loc, in urma cu puțin, de aceasta data pe o trecere de pietoni din Vrancea. O masina a spulberat trei persoane, dintre care doua au murit in urma impactului cu autoturismul, iar alta se afla in stare grava la sipital.

- Accidentul rutier de miercuri dimineața de la Fratauții Vechi s-a soldat cu un mort și un ranit grav. Este vorba de un batran de 78 de ani care a decedat și de soția sa de 75 de ani care se afla in stare grava la spital avand leziuni multiple. Mașina in care se aflau cei […] The post Familie distrusa…

- Accident cumplit in Arad! O persoana și-a pierdut viața și alte șapte au fost ranite, dupa ce mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu o camioneta, in care se aflau alți oameni. Medicii nu au mai putut sa ai salveze viața victimei, in ciuda eforturilor depuse.

- Tragedie imensa in sportul romanesc. Fotbalistul in varsta de 19 ani, Darius Sarbu, sportiv legitimat la ACS Petrosport, a fost implicat intr-un accident de circulație extrem de grav, care a dus la o tragedie șocanta. In urma coliziunii violente a vehiculului in care se afla cu un stalp, tanarul jucator…

- Accident teribil in județul Galați. Doi tineri au murit dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un stalp. Polițiștii au aflat ca barbatul aflat la volanul autoturismului nu deținea permis de conducere.

- Un tanar in varsta de 24 de ani, din Bacau, și-a pierdut viața duminica dupa-amiaza, dupa ce mașina pe care o conducea a fost implicata intr-un grav accident rutier produs pe E85. Tragedia care a curmat viața unui om s-a produs in jurul orei 18:00, la limita județelor Buzau și Ialomița. Primele cercetari…