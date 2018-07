Stiri pe aceeasi tema

- Adus in probe de Florin Bratu pentru a vedea daca poate fi inlocuitorul lui Romera pe postul de fundas dreapta, olandezul Thomas Horsten (24 de ani) l-a dezamagit pe antrenorul din Stefan cel Mare si nu va fi pastrat in lotul cu care "Bratone" va ataca noul sezon.

- Bugetul lui Dinamo pentru viitorul sezon este mai mic decat in anii precedenți, așa ca oficialii se orienteaza sa aduca fotbaliști care sa se plieze actualei situații financiare. "Cainii" se intereseaza de Marius Martac, fundaș dreapta de 26 de ani care evolueaza la Chindia Targoviște, club cu care…

- Croatul Ivan Pesici l-a injurat pe antrenorul lui Dinamo, iar lucrurile au fost la un pas sa degenereze intr-un conflict fizic. Florin Bratu a redresat corabia dinamovista, reușind sa domine autoritar play-out-ul. Chiar și așa, lucrurile nu sunt perfecte in Ștefan cel Mare. GSP.ro a aflat despre un…

- Dinamo i-a prelungit contractul lui Katsikas. Dupa ce l-au convins pe portarul Penedo sa continue, oficialii clubului din Ștefan cel Mare au ajuns la un acord și cu fundașul grec Giorgos Katsikas, un alt titular care se afla la final de contract și pe care Florin Bratu dorea neaparat sa-l pastreze. …

- Florin Bratu i-a facut pe atacanții tineri ai lui Dinamo sa marcheze pe banda rulanta in play-out, dar e cu gandul tot la fotbaliștii experimentați. Gazeta a aflat in exclusivitate ca echipa din Ștefan cel Mare a ajuns la un acord verbal cu atacantul Mircea Axente, 31 de ani. "Cainii" nu au stat pe…

- Eugen Neagoe a vorbit dupa remiza cu Dinamo din "Ștefan cel Mare" și a anunțat ce planuri are pentru sezonul urmator din Liga 1. Antrenorul covasnenilor anunța ca vor fi schimbari la Sepsi, pentru ca in sezonul viitor sa atace play-off-ul. "Am fost surpriza placuta din play-out, n-am pierdut cu Dinamo.…

- Florin Bratu vrea sa joace in continuare cu Ricardo Grigore pe postul de fundaș stanga, deficitar in echipa, dupa meciul bun facut de stoper impotriva celor de la Voluntari. In ultima victorie, cu FC Voluntari, 4-2, Florin Bratu l-a titularizat pe postul de fundaș stanga pe stoperul Ricardo Grigore,…

- Daniel Popa (23 de ani) este noua vedeta din atacul "cainilor", reușind 3 goluri in 3 meciuri jucate de cand Florin Bratu antreneaza in "Ștefan cel Mare". Daniel Popa a reușit vineri seara o doppietta, punctand in minutele 22 și 46, in victoria cu 4-2 impotriva celor de la Voluntari. Atacantul de 22…