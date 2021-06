Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Capitala. O femeie a fost injunghiata mortal, marți, intr-un apartament din sectorul 6, de iubitul ei. Criminalul este cautat de polițiști. Femeia, in varsta de 23 de ani, prezenta multiple plagi in zona toracelui și la nivelul capului. Aceasta se afla in stop cardiorespirator cand au sosit…

- David și Daniel, doi frațiori de 5 și 10 ani, au fost impușcați la doar cațiva metri de casa, intr-un parc din Italia. Cei doi baieței au murit ținandu-și de mana tatal. Un barbat a intervenit și a vrut sa-i salveze pe copii, insa a fost și el ucis, in ploaia de gloanțe. Iata cum s-a petrecut intreaga…

- Atac armat in Italia. Doi copii si un batran au fost impuscati mortal pe strada Masacru la marginea Romei, in aceasta dimineata. Doi copii si un batran au fost impuscati si au decedat. Atac armat in Italia. Doi copii si un batran au fost impuscati mortal pe stradaAtac armat in Italia. Doi copii si un…

- O persoana inarmata a deschis focul si a ucis duminica doi copii si un batran, intr-o mica localitate de langa Roma, transmite agentia Ansa.it . Un masacru feroce și fara sens a lovit intr-o duminica pe mare intr-o zona rezidențiala, Colle Romito, in Ardea, la patruzeci de kilometri sud de Roma. Criminalul,…

- Volpi a precizat ca Eriksen nu a contractat niciodata noul coronavirus, nu are probleme medicale cunoscute si a trecut fara probleme fiecare examen medical de la sosirea in Italia. "Dar vom vorbi despre asta cand va veni momentul", a adaugat Volpi despre istoricul medical al lui Eriksen. "In acest moment,…

- Magistratii din Criuleni l-au condamnat la 18 ani de inchisoare pe tanarul din Holercani, care la inceputul lunii martie si-a impuscat mortal fosta iubita, iar pe prietena acesteia a ranit-o.Informatia a fost confirmata pentru PUBLIKA TV de procurorul de caz, Tatiana Turcanu.

- Polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, impreuna cu lucratori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența și cu sprijinul jandarmilor, au intervenit in forța, sambata, in cazul de sechestrare de la Botoșani, potrivit IPJ. Polițiștii au forțat ușa de acces in locuința, pentru…

- Iulia Salagean a avut prima reacție, dupa ce Bianca Dragușanu ar fi jignit-o pe rețelele de socializare și ar fi spus despre ea ca nu o cunoaște. Fosta soție a lui Alex Bodi a facut mai multe declarații bomba la Xtra Night Show, acuzand-o pe diva ca s-ar folosi de Internet pentru astfel de mesaje!