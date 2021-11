Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a produs, marti seara, pe DN 2B, la iesire din municipiul Buzau. Un tanar de 19 ani a murit in urma coliziunii intre autoturismul pe care il conducea si un camion. Fratele soferului a fost ranit.

- UPDATE: Un impact puternic a avut loc intre un autoturism și o cisterna goala. Mașina s-a rupt in doua, iar un tanar de 19 de ani, aflat la volan, a decedat pe loc. Fratele sau, de 18 ani, aflat pe locul din dreapta, a fost dus de urgenta la spital. Cei doi baieți veneau de …

- Trafic blocat la trecerea la nivel cu calea ferata pe Dj203F, in localitatea Magura, pe tronsonul trenului de persoane care se deplasa pe ruta Buzau - Nehoiașu, eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale.

- Traficul a fost dirijat pe Șoseaua Brailei, la ieșire din municipiul Buzau, in urma unui accident rutier produs in jurul orei 12:40. „Din primele date se pare ca un pieton a fost lovit de un autovehicul.” , anunța Biorul de Presa al IPJ Buzau. Vom reveni cu detalii.

- O autospeciala a Politiei a fost implicata intr-un eveniment rutier petrecut sambata pe E85, la iesire din Ramnicu Sarat catre Focsani, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Buzau. Potrivit sursei citate, masina Politiei a intrat in coliziune cu un autovehicul condus de un barbat din…

- Un accident rutier extrem de grav a avut loc pe DN 2 B, in judetul Buzau. Incidentul s-a soldat un mort si sase raniti și a fost surprins intr-un live pe Facebook chiar din masina care a provocat nenorocirea. In autoturism erau mai multe persoane si ascultau muzica. In urma impactului, soferul autoturismului…

- Un teribil accident, produs in judetul Buzau si soldat cu un mort si sase raniti, a fost surprins intr-un live pe Facebook chiar din masina care l-a provocat. In automobil se aflau mai multe persoane si ascultau muzica. "Ia-ma Doamne, cand oi vrea...

- Un grav accident rutier a avut loc, joi dupa-amiaza, pe DN2 E85, la ieșire din municipiul Ramnicu Sarat. Trei camioane și un autoturism au fost implicate in coliziunea in urma careia o persoana a fost ranita. Mașina in care aceasta se afla a fost strivita intre doua TIR-uri. Traficul a fost restricționat…