- Florin Morariu, supranumit "eroul cu facalet de la Londra", va primi distinctia "The Queen's Commendation for Bravery", din partea Marii Britanii, pentru faptele de care a dat dovada in timpul atacului terorist din iunie 2017, de la Borough Market, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Președintele american Donald Trump s-a intalnit vineri seara cu regina Elizabeta a II-a a Marii Britanii la Castelul Windsor din Londra. (Console si accesorii gaming) Președintele american insoțit de Prima Doamna Melania Trump au ajuns la Castelul Windsor cu un automobil Range Rover la ora locala 17.00.…

- Delia și Razvan Munteanu au acceptat sa devina parinți spirituali pentru Cesar Tiron și aleasa inimii sale, Mihaela. Evenimentul a fost celebrat printr-o petrecere fastuoasa și eleganta, in weekend-ul recent incheiat, cu invitați de seama, meniu plin cu delicatese și șampanie scumpa. Mirii au ales…

- Kate Middleton a nascut astazi, de Sfantul Gheorghe, cel de-al treilea copil. Soția Prințului William a fost adusa in zorii acestei zile la Spitalul Sf. Maria Paddington din Londra, dupa ce a intrat in travaliu. Din cauza statutului regal, Ducesa de Cambridge trebuie sa respecte mai multe reguli bizare…