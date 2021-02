Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, un polițist a murit intr-un accident de motocicleta in fața Palatului Parlamentului. Barbatul se afla pe motocicleta și era in timpul liber. Tragedia s-a petrecut pe bulevardul Libertații din Capitala.

- Un polițist de la Brigada Rutiera a Capitalei a murit intr-un accident rutier petrecut in Capitala, in fața Palatului Parlamentului. Barbatul de 30 de ani se afla pe motocicleta personala, cand a fost izbit de un autoturism.

- Un polițist a murit, joi seara, intr-un accident teribil care a avut loc in București, langa Palatul Parlamentului! Barbatul de 30 de ani, aflat in afara serviciului, a mers cu motocicleta personala pe o roata, dar nu a mai putut sa opreasca la semafor și a intrat violent intr-o alta mașina, care…

- Accident grav, luni seara, pe un bulevard intens circulat din Capitala. O mașina de poliție s-a rasturnat, in urma unui impact violent cu un alt autoturism. Un jandarm a fost ranit și a fost transportat la spital pentru acordarea ingrijirilor medicale."In jurul orei 22:25, Brigada Rutiera a fost sesizata…

- Grav accident pe bulevardul Theodor Pallady din Capitala Foto: Arhiva/ smurd.ro. In jurul orei 14.20, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Bd Theodor Pallady. Șoferul unui autovehicul care se deplasa pe Bd. Theodor Pallady dinspre…

- Miercuri, 27 ianuarie, in jurul orei 14.20, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Bd Theodor Pallady. Conducatorul unui autovehicul care se deplasa pe Bd. Theodor Pallady dinspre A2 catre Bd. 1 Decembrie, a pierdut controlul asupra…

- Copilul de 13 ani ranit, marti, intr-un accident rutier in Capitala a decedat, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei.Masina in care se afla a fost implicata intr-un accident, in jurul orei 16,10, pe strada Gherghitei. Medicii sositi la fata locului au incercat sa-l resusciteze, insa baiatul…

- Un pasager a ajuns la spital in urma unui accident produs in lanț in capitala. Totul a avut loc in aceasta dimineața, la ora 07:35, pe strada Grenoble din sectorul Botanica. Contactat de Știri.md, ofițerul de presa Natalia Stati ne-a declarat ca in accident au fost implicate 3 automobile de model Toyota,…